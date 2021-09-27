«الرئاسي الليبي»: هناك مقترحات حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

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قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، إن هناك العديد من المقترحات حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن الأمر يتطلب «تعاونا وإشرافا دوليا»، وأعربت المسؤولة الليبية عن أمنية السلطات الليبية أن يتم ذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وهيبة أن التأخر في اعتماد القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية من الأمور البارزة التي تهدد إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، وأشارت إلى أن هذا الأمر في يد مجلسي النواب والدولة، وكشفت أن الحكومة ستؤدي عملها بالشكل المعتاد، وإذا كان هناك اعتراض على قرار النواب سحب الثقة فالحل هو القانون، مشيرة إلى أن «الحل لخلاف الحكومة والنواب حول سحب الثقة هو الاحتكام إلى القانون كحال المؤسسات في الدولة المدنية.

وشددت وهيبة على أن قرار سحب الثقة من الحكومة ولا أي قرار آخر، لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أواخر العام الجاري.