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"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة

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"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة "الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة
تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (58) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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