وزير الحج والعمرة المكلف يستقبل سفير جمهورية العراق

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بحثا التسهيلات المقدمة من حكومة المملكة لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي.

وشهد الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق الشقيقة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

وأكد وزير الحج والعمرة المكلف على ما توليه القيادة الرشيدة وحكومة المملكة من عناية بالغة واهتمام كبير بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتوفير جميع الخدمات التي تيسر لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة من جميع أنحاء العالم.

كما أشاد بما تبذل الجهات المعنية في المملكة وجمهورية العراق الشقيقة من جهود وتنسيق وتعاون من أجل تيسير رحلة الحج والعمرة وأداء المناسك للقادمين من مختلف مدن العراق ومحافظاته، انطلاقًا مما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات راسخة وجوار ومودة.

وأكد الترحيب بهم على مدار العام سواء لأداء العمرة أو الحج، حرصاً من المملكة على توفير وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، استلهامًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية العراق الشقيقة بالعناية الفائقة التي يحظى بها ضيوف الرحمن على وجه العموم وحجاج العراق على وجه الخصوص من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يوفق المملكة لمزيد من النجاح.