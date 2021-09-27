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دورة تدريبية لإعداد مدربين لتعليم الكبار بـ«تربية عين شمس»

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دورة تدريبية لإعداد مدربين لتعليم الكبار بـ«تربية عين شمس» دورة تدريبية لإعداد مدربين لتعليم الكبار بـ«تربية عين شمس»

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قام مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بعقد دورة تدريبية لإعداد مدربين لتعليم الكبار، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على إعداد الطلاب للقيام بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

وافتتح الدورة د. حازم راشد، عميد كلية التربية، ود. عاشور العمري، رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ود. إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بالكلية، ود. صهيب طلبة، مدير وحدة مشروع محو الأمية بالكلية.

وشهد اليوم التدريبي الأول بتقديم الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة نبذة عن المشروع القومي لمحو الأمية والخطوات اتخذتها جامعة عين شمس، وعقدت الدورة بكلية التربية بحضور عدد 30 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام العلمية والأدبية والتربوية وستستكمل الدورة التدربية حتى الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر الجارى على أن تقوم الكلية بإعداد مجموعة أخرى من أعضاء هيئة التدريس للتدريب على المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

المصرى اليوم

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