فان مارفيك يختار 31 لاعباً في قائمة الإمارات استعدادًا لمواجهتي إيران والعراق

أعلن الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب الإماراتي، القائمة الموسعة استعدادا لمواجهتي إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضمت القائمة 31 لاعبا، ومنهم حراس المرمى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني ومحمد الشامسي، واللاعبين بندر الاحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، أحمد راشد، أحمد العطاس والحسن صالح.

ويوسف جابر، ماجد حسن، يحيى نادر، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد عباس، عبد الله حمد، ماجد راشد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، محمد جمعة، طحنون الزعابي، علي صالح، زايد العامري، علي مبخوت وسبستيان تيجالي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإماراتي معسكراً في دبي عقب نهاية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتم خلال التجمع الاستقرار على القائمة النهائية لخوض المباراتين.