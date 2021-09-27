وزير التعليم العالي يكرم ابطال طوكيو ٢٠٢٠ بالجامعة البريطانية

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كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابطال الاولمبيون المصريون من طلبة وطالبات الجامعات خلال الحفل الذي نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية تكريم أبطال اوليمبياد طوكيو 2020 بحضور الدكتور مجدى يعقوب عضو مجلس أمناء الجامعة وجراح القلب العالمى، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر وأعضاء مجلس الأمناء والدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة، والسفير ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار التهنئة للأبطال الفائزين بميداليات في أوليمبياد طوكيو 2020 الذين رفعوا اسم مصر عاليًا وحققوا مجدًا تاريخيًا، مشيداً بما حققوه من إنجاز متميز والذي يعد مثالا للإصرار على النجاح، موجها الشكر ايضا للجامعة البريطانية على استضافة هذا الاحتفال.

وأشار الوزير إلى أن مصر صانعة للأبطال الأولمبيين منذ رواد البدايات أبطال العالم وصولاً إلى أبطال اليوم وأصحاب المشهد المضيء الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ بلادهم والعالم وهم: فريال أشرف صاحبة أول ذهبية نسائية في تاريخ مصر الأولمبي، وأول عربية وإفريقية تفوز بذهبية الكاراتيه في التاريخ الأولمبي، وكذلك البطل أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، والبطلة جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه، والبطلة هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو، والبطل سيف عيسى صاحب برونزية التايكوندو، والبطل محمد إبراهيم قيشو صاحب برونزية المصارعة، مشيرًا إلى أن تحقيق ميدالية أولمبية ليس أمرًا سهلاً، وأنه لا يحتاج فقط إلى بطل موهوب بل يحتاج إلى أجهزة فنية وإدارية معاونة يكون عليها عبء كبير في توفير المناخ الملائم للبطل الأولمبي، فضلاً عن وجود مشروع متكامل تتبناه الدولة لرعاية الأبطال وتنمية المواهب بحيث يتحول الوسط الرياضي إلى بيئة قادرة على إنجاب الأبطال.

وأكدعبد الغفار حرص رئيس الجمهورية على أهمية نشر الوعى الرياضى داخل الجامعات المصرية، مشيراً إلى تنظيم أيام وأسابيع رياضية منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد الذى يبدأ فى ٩ أكتوبر المقبل مطالبًا كافة المؤسسات الفاعلة والمعنية بالرياضة في مصر بأن يتم في الفترة الحالية والقادمة مضاعفة الاهتمام باللعبات الفردية سواء في الأندية الرياضية أو مراكز الشباب أو الجامعات والمعاهد، وكذلك تعظيم المخصصات المادية لهذه اللعبات، لاكتشاف المواهب فيها وتنميتها وصقلها وتدريبها ليكون لدينا مع قدوم الأولمبياد القادم نخبة مميزة من الأبطال الذين يمكنهم تكرار هذا الإنجاز بل تحقيق إنجاز أكبر.

ودعى الوزير الجامعات والمعاهد إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة والإبداع فى العلوم والفنون إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، لخلق بيئة منافسة شريفة في كافة مستويات العمل الجامعي تعليميًا وبحثيًا وتدريبيًا ورياضيًا وثقافيًا بما يجعل الجامعات كما كانت دائمًا مصانع تقدم لمصر والعالم أجيالاً من المبدعين والأبطال.

وفى كلمته أشاد السير مجدى يعقوب بهذه الاحتفالية الهامة، مؤكداً على أهمية الرياضة للصحة واللياقة البدنية، معربًا عن سعادته بما حققه أبطال مصر فى طوكيو، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الشباب من الموهوبين والمبدعين، وأن هذه الاحتفالية تعد نموذجًا يعكس الاهتمام بأبنائنا المتميزين.

وأشارت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، إلى أن الجامعة علم ومعرفة وبحث وثقافة وفنون وإبداع، وقبلَ ذلك كلِه، هي جامعة تهدف إلى خدمة المجتمع وخدمة مصرِنا الغالية، التي تعيش في قلب ووجدان كل المصريين، معربة عن سعادتَها بهذا التكريم، تقديرًا للجهد الكبير والإنجاز العظيم الذي تم تحقيقُه.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن تقديره لكلِ من يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكداً على أن الجامعة تفتحُ أبوابَها للموهوبين والمتميزين، ولا تبخل بمال أو تدريب أو حتى نصيحة على أبنائها الراغبين في تحقيق مراكز رياضية متقدمة، محليًا وعالميًا، مشيراً إلى توفير منح دراسية للطلاب المتميزين والموهوبين بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.