عمومية استئناف القاهرة تناقش توزيع العمل القضائي وسط إجراءات احترازية

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تعقد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، بعد غدٍ الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية «السنوية» لقضاة المحكمة.

وتنعقد الجمعية العمومية في مبنى دار القضاء العالي، وسط إجراءات احترازية لتفادي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كما أوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، في قرار دعوته لانعقاد الجمعية العمومية، أنه من المقرر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، فإنه سيتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة ساعة واحدة، لتعقد في تمام الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر، أن تناقش «استئناف القاهرة» في جمعيتها العمومية، توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021/ 2022 المقرر بدايته 1أكتوبر 2021، ومناقشة ما يستجد من أمور.