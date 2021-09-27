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المشدد 7سنوات وغرامه 50 ألف جنية لمتهمين ب«الاتجار في المخدرات» بالبساتين

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المشدد 7سنوات وغرامه 50 ألف جنية لمتهمين ب«الاتجار في المخدرات» بالبساتين المشدد 7سنوات وغرامه 50 ألف جنية لمتهمين ب«الاتجار في المخدرات» بالبساتين

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنية في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في البساتين .صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار .كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت لهما تهمة الإتجار في المواد المخدرة .

وكشفت تحريات النقيب أحمد سمير عن ورود معلومات من أحد المصادر السرية بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات وتم استصدار أذن من النيابة العامة وأطلق القبض على المتهمين وعثر بحوزتهما على 25 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول وسيارة يتم استخدامها في توزيع المخدرات ومبلغ مالى ،اعترفا المتهمان بانها حصيلة تجارتهما الغير مشروعة .

المصرى اليوم

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