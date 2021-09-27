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غرق شوارع في كاليفورنيا بسبب انفجار خط للمياه
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:44 مساءً
الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:43 مساءً
وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف»
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:43 مساءً
«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:43 مساءً
80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:43 مساءً
محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:42 مساءً
كلاسيكيات الأدب العربي بالإيطالية.. كتاب جديد حول إثراء الحركة الثقافية
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:42 مساءً
لابورتا يصطاد في الماء العكر.. برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:42 مساءً
«المشاط»: 27 شركة ناشئة مصرية تشارك في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:42 مساءً
«صحة الغربية»: استمرار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:41 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
السودان يصد محاولة توغل قوات إثيوبية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 27 سبتمبر 2021 02:20 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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