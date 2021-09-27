أكثر من 4150 فرصة.. وظائف خالية في وزارات وهيئات حكومية في القاهرة والمحافظات

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أعلنت عدة وزارات حكومية والجهات التابعة لها عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، حيث أن هناك فرص متاحة حاليا في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للنقل النهري ومرشدين في الهيئة العامة لميناء دمياط التابعة لـ وزارة النقل ومعهد التخطيط القومي التابع لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لـ وزارة العدل والهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لـ وزارة الطيران المدني ومديرية التربية والتعليم لـ التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والديوان العام والمجلس المحلي في بني سويف ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1- وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإقصر

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مؤهل هندسي عالى مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية:

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ» أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي مناسب

التقدير:-مقبول فأعلي

المستندات المطلوبة:

1)بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2)بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3)بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

4)عدد 6 صور شخصية 4*6

5)صورة البطاقة الشخصية

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

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2- مرشد ثالث

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية بإدارة حركة السفن بالإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري بالإدارة المركزية للحركة والمناطق، وتختص بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة واستقبالها بالمخطاف وفقا للحمولة المقررة لكل مستوى وظيفي .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة

المهارات الفنية:

اجتياز الاختبار الفني المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة

سنوات الخبرة:

مزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين .

جميع الشروط الواردة بهذا الغعلان على مسئولية الجهة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

شهادة ربان أعالي بحار .

العمر:- ألا يزيد عن خمسين عاما عند صدور قرار التعيين .

المستندات المطلوبة:

•صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب ( ربان أعالي بحار ) بشرط تكون سارية .

•شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وقضاء المدة البينية المطلوبة عاليه .

•مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) .

•صورة بطاقة الرقم القومي .

•صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

•عدد 6 صور شخصية حديثة .

•نموذج كشف طبي .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/21

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

التقدم باليد بطلب باسم السيد اللواء بحري أ. ح / رئيس مجلس الإدارة

على النموذج المخصص لهذا الغرض بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط ذلك خلال شهر من تاريخ النشر أو الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد العادي

أو الاليكتروني أو التي تقدم بعد الميعاد .

=========

3- مرشد أول

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية بإدارة حركة السفن بالإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري بالإدارة المركزية للحركة والمناطق، وتختص بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة واستقبالها بالمخطاف وفقا للحمولة المقررة لكل مستوى وظيفي .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة

المهارات الفنية:

اجتياز الاختبار الفني المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة

سنوات الخبرة:

•قضاء مدة بينية قدرها أربع سنوات على الأقل في وظيفة مرشد ثان .

•أو قضاء مدة خبرة كلية قدرها ( ثمانية سنوات ) بوظيفة مرشد والعمل على السفن حتى حمولة كلية قدرها 35 ألف طن .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين

المستندات المطلوبة:

•صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب ( ربان أعالي بحار ) بشرط تكون سارية.

•شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وقضاء المدة البينية المطلوبة عاليه .

•مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) .

•صورة بطاقة الرقم القومي .

•صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

•عدد 6 صور شخصية حديثة .

•نموذج كشف طبي .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/21

العدد المطلوب:

4

بيانات الإتصال:

التقدم باليد بطلب باسم السيد اللواء بحري أ. ح / رئيس مجلس الإدارة

على النموذج المخصص لهذا الغرض بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط ذلك خلال شهر من تاريخ النشر أو الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد العادي

أو الاليكتروني أو التي تقدم بعد الميعاد .

==========

4- مدير إدارة مكتب الامن بالمستوى الوظيفى الاول أ (المجموعة النوعية للوظائف الإدارة الأشرافية)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي ببني سويف

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة بني سويف

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة ادارة مكتب الامن التابعة للادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها تحت التوجيه العام للرئيس المختص وتختص برسم السياسة العامة التي تكفل الامن للمحافظة ومنشآتها والمحافظة على ممتلكاتها والامور الخاصة بها واقتراح خطة الامن ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يكفل وقاية المرافق والمنشآت بالجهة ضد كافة أعمال التخريب المادي والاقتصادي والمعنوي وضمان سرية المعلومات وتأمين جميع وسائل الاتصالات والعمل على نشر الوعي الامني بين العاملين .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح.

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الازمات ومهارات الاتصال والاقناع والعرض والمساهمة في خلق سمعة جيدة للمحافظة والالتزام بكافة سياسات واجراءات وانظمة العمل وحسن استخدام الوقت والحفاظ على موارد المحافظة والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية واجادة التعامل مع الحاسب الالي

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول .

أو قضاء مدة كلية قدرها 16 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

- طلب بأسم السيد الأستاذ الدكتور محافظ بني سويف «رئيس اللجنة الدائمة لاختيار القيادات» ملصقا به صورة شخصية 4x 6

- بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما موضحا به ( تاريخ الميلاد- تاريخ التعيين- التأهيل العلمي- المؤهل الاعلى- الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها- تقارير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام- الجزاءات .

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله .

- الانجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر

- شهادة من الشؤون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

- شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه

- صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير ان وجد .

- مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017

- صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

تقدم المستندات المطلوبة بعاليه من عدد 7 ملفات ( أصل + 6 صور منه )

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهه.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام محافظة بني سويف «الادارة العامة للموارد البشرية» ولا يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو المواقع الالكترونية

========

5- مدير عام التعليم الفنى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالسويس

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة السويس

وصف الوظيفة:

مدير عام التعليم الفنى

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة بنجاح مع القدرة على الإشراف والتوجيه والقيادة بالأضافة إلى الشروط الواردة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف القيادية.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدراها 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال تخصص مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1. استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف

2. ان يرفق بالطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3. يرفق بالطلب مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو احد انشطتها لتحسين اداء الوحدة وتطوير انظمة العمل وتبسيط اجراءاته بما يحقق رضا المواطن.

4. يرفق بالطلب المقدم بيانا بالحالة الوظيفية معتمد من جهة عمل المتقدم متضمنا كافة البيانات الوظيفية

5. ان يكون مستوفيا لباقي الاشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان عام محافظة السويس.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات إلى الامانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة السويس على ان يرفق بالطلب بيان حالة وظيفية معتمد.

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6- رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الطيران المدني

وصف الوظيفة:

ـ تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات

- تختص هذه الوظيفة بالتوجيه العام ورسم السياسة العامة والتخطيط للإدارة العامة للتحاليل والإدارة العامة لتنبؤات الطيران والإدارة العامة للحاسب الالكتروني والتنسيق الكامل بينهم والعمل على إزالة أي تدخل أو تضارب في الاختصاصات والعمل على رفع الكفاءة العلمية والعملية لجميع العاملين بالإدارة المركزية والإشراف على مجموعات من الأعمال المتكاملة في مجالات التنبؤات لخدمة قطاعات الدولة المختلفة والوفاء بالالتزامات الدولية المطلوبة في هذا المجال.

- يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه الادارى العام من رئيس مجلس الإدارة .

- يشرف على تنظيم عمليات إصدار التنبؤات التي تهدف إلى تزويد قطاعات الدولة المختلفة بما هي في حاجة إليه من معرفة التغيرات المقبلة في حالات الطقس .

- الاشتراك في وضع السياسة العامة للهيئة والتخطيط العام لبرامج العمل ومتابعة تطبيق هذه البرامج والتوجيه العام والتنسيق بين الإدارات العامة التابعة له .

- الإشراف على إذاعة تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤات وخرائط الطقس للعالم الخارجي في إطار الالتزامات الدولية والإقليمية والمحلية .

- يوصى بإنشاء محطات للأرصاد الجوية الجديدة التي يرى أن الحاجة تدعو إليها لاستكمال المعلومات الأساسية التي تعتمد عليها الإدارات العامة التابعة له .

- يعمل على تطوير أساليب التنبؤات الجديدة المستخدمة بالهيئة وفقا للاحتياجات الدولية والإقليمية وتقديم المقترحات في هذا الشأن .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع.

القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات وإمتلاك مهارات الإتصال والإقناع والعرض

القدرة على التجديد والابتكار

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون

المهارات الفنية:

ـ الحصول على مؤهلات أعلى

ـ المعرفةالكافية إحدى اللغات الاجنبية .

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى

ـ الاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية.

ـ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدنى مباشرة.

أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس علوم فيزياء أو رياضة أو كليهما أو حاسب وفيزياء أو حاسب ورياضة أو فلك وأرصاد جوية مع دبلوم التخصص والدراسات العليا في علم الأرصاد الجوية

المستندات المطلوبة:

أ- عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الاتى:

1 ) بيان الحالة الوظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلى واللغات الأجنبية وغيرها ـ مايفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك 0

2 ) بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك0

3 ) أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة .

ب_ عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة

ج- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المعد لذلك والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون العاملين (إدارة شؤون الأفراد) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة شؤون الأفراد في موعد غايته شهر من تاريخ النشر المحدد على بوابة الحكومة الالكترونية المصرية باسم لواء جوى / رئيس مجلس الإدارة ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد أو غير كاملة المستندات .

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7- مدير إدارة مكتب الامن بالمستوى الوظيفى الاول أ (المجموعة النوعية للوظائف الإدارة الأشرافية)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي ببني سويف

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة بني سويف

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة ادارة مكتب الامن التابعة للادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها تحت التوجيه العام للرئيس المختص وتختص برسم السياسة العامة التي تكفل الامن للمحافظة ومنشآتها والمحافظة على ممتلكاتها والامور الخاصة بها واقتراح خطة الامن ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يكفل وقاية المرافق والمنشآت بالجهة ضد كافة أعمال التخريب المادي والاقتصادي والمعنوي وضمان سرية المعلومات وتأمين جميع وسائل الاتصالات والعمل على نشر الوعي الامني بين العاملين .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح.

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الازمات ومهارات الاتصال والاقناع والعرض والمساهمة في خلق سمعة جيدة للمحافظة والالتزام بكافة سياسات واجراءات وانظمة العمل وحسن استخدام الوقت والحفاظ على موارد المحافظة والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية واجادة التعامل مع الحاسب الالي

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول .

أو قضاء مدة كلية قدرها 16 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

- طلب بأسم السيد الأستاذ الدكتور محافظ بني سويف «رئيس اللجنة الدائمة لاختيار القيادات» ملصقا به صورة شخصية 4x 6

- بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما موضحا به ( تاريخ الميلاد- تاريخ التعيين- التأهيل العلمي- المؤهل الاعلى- الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها- تقارير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام- الجزاءات .

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله .

- الانجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر

- شهادة من الشؤون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

- شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه

- صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير ان وجد .

- مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017

- صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

تقدم المستندات المطلوبة بعاليه من عدد 7 ملفات ( أصل + 6 صور منه )

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهه.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام محافظة بني سويف «الادارة العامة للموارد البشرية» ولا يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو المواقع الالكترونية

==========

8- مدير الإدارة القانونية (إدارة أشرافية)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس مجلس الإدارة.

يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة الأعمال ذات الطابع القانوني.

يختص شاغل الوظيفة بالإشراف على أعمال القضايا والتحقيقات والرأي والعقود.

ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجتياز البرامج التدريبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المهارات الفنية:

الإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح العامة مع قدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي.

تقديم الاستشارات القانونية في كافة القرارات المتخذة من قبل الادارة وصياغة العقود والمذكرات والمثول امام المحاكم والهيئات والتحقيق فيما يصدر من شكاوى أو اخطاء داخلية وخارجية ووضع اللوائح الداخلية للمنشأة فيما لا يتعارض مع قواعد ومبادئ قانون العمل.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشــرة والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون ويفضل الحاصلون على مؤهلات علمية أعلى

المستندات المطلوبة:

1. بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والجزاءات.

2. تقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

3. الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

4. الاشتــــــراك في المؤتمرات وإعداد البحـــــــــوث– خطابات الشكر والتقدير، واي بيانات أخرى يود المتقدم إضافتها.

5. بيان تفصيلي عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

6. المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات العلمية للمتقدم من مؤهلات أعلي وإجادة لغات أجنبية.

7. مقترح تطوير وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

8. صورة طبق الأصل من من شهادة الميلاد + صورة بطاقة الرقم القومي.

9. صحيفة الحالة الجنائية.

10. خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات.

11. عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- على أن يتم تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و8 صور على أن ترد خلال شهر من تاريخ النشر المحدد بالإعلان علما بأنه لا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم عن طريق البريد أو التي ترد قبل أو بعد ميعاد الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أعلاه.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

- تقدم الطلبات باسم السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبني وزارة النقل – الدور الثاني- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة انفاً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

- على أن يتم استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

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9- مدير عام الإدارة العامة للهندسة المدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة للهندسه المدنيه احدى الإدارات التابعه للادارة المركزيه للشئون الفنيه وتخص بالاشراف على تنفيذ المشروعات المدنيه والملاحيه ومتابعتها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفه من المستوي الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعه عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

فعلى السادة الراغبين لشغل هذه الوظيفة سحب طلب من الشؤون الإدارية وتقديمه باسم السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب ما يلى :

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته في مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- أي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

- تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

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10- رئيس معهد التخطيط القومي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

معهد التخطيط القومي

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وصف الوظيفة:

رئاسة معهد التخطيط القومي

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المهارات القيادية والتنظيمية

المهارات الفنية:

التميز العلمي

إتقان لغة أو أكثر

القدرة على التواصل

سنوات الخبرة:

خمس سنوات بدرجة أستاذ عامل على الأقل

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

دكتوراه – أستاذ عامل لمدة خمس سنوات على الأقل

المستندات المطلوبة:

كافة المستندات المؤيدة لشروط شغل الوظيفة .

السيرة الذاتية .

بيان حالة معتمد من الجهة التي يعمل بها حالياً

صحيفة حالة جنائية سارية .

البرنامج المقترح للتطوير العلمي والإداري للمعهد

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

السيد رئيس / الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية معهد التخطيط القومي – 1 شارع الطيران – تقاطع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .

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11- رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رئاسة قطاع الشؤون الملاحية احدى القطاعات الرئيسية للهيئة التي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة.. وتختص هذه الوظيفة برئاسة أعمال القطاع ووضع مقترحات التخطيط الشامل للملاحة النهرية بما يحقق زيادة كفاءة التشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

(قضاء مدة بينية قدرهاعام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة )

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته في مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

أي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/11

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

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12- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لـ وزارة العدل تعلن عن حاجتها إلى موظفين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (نقلا) من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية بعد موافقة المستشار وزير العدل على اتخاذ إجراءات الإعلان عن مسابقة النقل بالدرجات المالية علماً بأن الوظائف المطلوبة في جميع محافظات مصر تقريبا وتصل إلى أكثر من 4000 وظيفة.

وذلك وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التتفيذية.

2- أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضي راتبه من موازنة الدولة وليس مثبتا على صناديق خاصة (فصل مستقل).

3- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج، ب، أ) لوظائف القانون، والهندسة، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية).

4- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الكتابية والفنية.

5- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة).

6- أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخمات المعاونة.

7- أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالى للمؤهلات العليا والمتوسطة

8- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 36 عاما وقت صدور الإعلان

9- إلا تقل تقارير الكفاية عن آخر عامين عن درجة ممتاز

10- أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم بخط واضح وبدقة

11- الأماكن المطلوبة للعمل بجميع المحافظات وفقا للاحتياجات وعلى المتقدم تحديد المحافظة التي يرغب العمل بها.

وفيما يلي إعلان مصلحة الشهر العقاري موضحا بها جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة بشكل كامل :

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة العدل

ان يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف (القانون / الهندسة / تمويل ومحاسبة/ التنمية الإدارية/ الكتابية/ الفنية/ الحرفية / الخدمات المعاونة)

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظائف خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/18

بيانات الاتصال:

القاهرة- لاظوغلى

مبنى وزارة العدل- الدور الرابع مكتب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق

- إعلان وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل -

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13- وظائف قيادية في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

6

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبني وزارة النقل – الدور الثاني- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة انفاً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

- على أن يتم استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.



نموذج الاعلان عن وظائف قيادية في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

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14- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول ( العالية ) ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مؤهل هندسي عالي مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية:

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي مناسب

التقدير:-مقبول فأعلي

المستندات المطلوبة:

1)بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

2)بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

3)بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

4)عدد 6 صور شخصية 4*6

5)صورة البطاقة الشخصية

جميع الشروط الواردة بهذا الاعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

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