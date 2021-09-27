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وكيل تعليم البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية التعليمية قبل بدء العام الدراسي

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وكيل تعليم البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية التعليمية قبل بدء العام الدراسي وكيل تعليم البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية التعليمية قبل بدء العام الدراسي

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عقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضم مديرو عام «التعليم العام، الفني، الخدمات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، التوجيه المالي والإداري، المنسق المالي، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة التخطيط، مدير إدارة شؤون الطلاب، مدير إدارة الأمن، مدير إدارة الإحصاء، مدير مركز التطوير التكنولوجي، مسؤول اللامركزية، مديري الإدارات التعليمية»، وذلك لمناقشة الكتاب الدوري رقم ٢٥ بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١ بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

وناقش الاجتماع العجز والزيادة بأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة الفاكس الوارد من الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين بشأن العمل بالمدارس بنظام التطوع (مجاناً) وقد تم مناقشة الكتاب الدوري رقم ٢٧ بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١ بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد ، كما تم مناقشة خطة التنمية المستدامة وموقف الكتب واستلامها من مخازن المديرية وتسليمها بالمدارس فضلاً عن الصيانة البسيطة ونسبة تنفيذها بالإدارات التعليمية حتى تاريخه وحصر الرواكد ومتابعة حالة المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي مع الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج والتواصل مع مجلس المدينة حال ظهور أي مشكلة في المحيط الخارجي بالمدارس.

المصرى اليوم

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