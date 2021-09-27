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«هيئة الدواء»: حريصة على تشجيع الشركات الكورية للعمل بسوق الدواء المصري

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«هيئة الدواء»: الحكومة حريصة على تشجيع الشركات الكورية للعمل بسوق الدواء المصري «هيئة الدواء»: حريصة على تشجيع الشركات الكورية للعمل بسوق الدواء المصري

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شاركت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، في مؤتمر افتراضي Webinar بعنوان «سوق الدواء المصرية وإجراءات المصرية في المجالات الطبية»، وشارك في الويبينار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الصحة، كما شارك من الهيئة الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير وتنمية القدرات، والدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 50 شركة دواء كورية من الشركات التي تتطلع للعمل بسوق الدواء المصرية، وذلك تحت رعاية سفارة كوريا الجنوبية في .

وأكد ممثلو هيئة الدواء حرص الحكومة والهيئة على تشجيع الشركات الكورية على العمل بسوق الدواء المصرية، وتهيئة المناخ والإجراءات اللازمة لنجاح مهمة عمل الشركات، وذلك ضمن حوافز دعم الاستثمار، وإتاحة المجال للتنافسية، وتيسير عمل الشركات بسوق الدواء المصرية.

كما تم إطلاع الجانب الكوري على طبيعة وقوة سوق الدواء المصرية، وما تتبعه الحكومة المصرية من إجراءات حديثة حيال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ دعما للاستثمار بالسوق الدوائية المصرية، وأضافوا أن سوق الأدوية في مصر تعد إحدى أكثر الأسواق تميزا، والأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تطور المنظومة الاقتصادية والرقابية مهد الطريق أمام مصانع الدواء العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، وأشاروا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لتوسع صناعة الدواء في مصر، وزيادة فرص الاستثمار الدوائي، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الكوري، والدول الأخرى المتقدمة في صناعة الدواء.

المصرى اليوم

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