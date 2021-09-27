وزيرة التضامن تستعرض تقرير الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان في «بشاير الخير»

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استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مجهودات الصندوق فى منطقة بشاير الخير " بشاير الخير 1 و2 و3 " ، بالإسكندرية فى الفترة من 27 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2021 حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق بشاير الخير ، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة بشاير الخير ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية،،واستفاد من الزيارات المنزلية 8463 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة ،في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت "القباج " أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني مناطق بشاير الخير وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق ،كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــة الأوليــــــــة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة بشاير الخير وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية".

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن البرامج التوعوية التى يتم تنفيذها فى منطقة بشاير الخير ضمن المناطق المطورة " البديلة للعشوائيات " تعتمد علي تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان ، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي للأطفال وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والتي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين ، واستفاد منها ما يقرب من (700) طفل حتى الآن ، بجانب تنفيذ عدد (12) إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة بشاير الخير للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل أشار "عثمان " الى انه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن”16023” بمنطقة "بشاير الخير" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض و استقبلت العيادة (437) مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجاناً .