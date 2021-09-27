رفع 40 طن مخلفات وصيانه 30 كشاف إناره بقرى المنيا

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وجه اللواء ا .ح ياسر محمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينه المنيا، بمتابعه أعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءتهم وتقديم افضل خدمه للمواطنين حفاظا على المظهر الجمالي لقري وأحياء مركز ومدينة المنيا.

وقال محمد رمضان رئيس قريه البرجاية، أنه تم رفع ٢٠ طن من مخلفات وتراكمات من قريه البرجاية ودماريس وصفط اللبن ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحيه للمواطنين.

وفي سياق متصل واصل قسم الانارة بالقرية الجهود المبذولة لرفع كفاءه منظومه الإنارة حيث تم صيانه ١١كشاف أناره داخل نطاق القرية.

ومن جانبه قال الاستاذ أحمد عمران رئيس قريه بني احمد الغربية، بتركيب ١٠ لمبة ليد وصيانه ٨ كشافات بشوارع بني احمد الغربية، للحفاظ على سلامه المواطنين وتيسير حركتهم ليلا.

وأضاف أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين، باستمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقارب من ٢٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.