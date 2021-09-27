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توزيع قرض متمثل في 20 بطة بمحافظة البحيرة.. والمحافظ: توجد قوائم انتظار (تفاصيل)

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توزيع قرض متمثل في 20 بطة بمحافظة البحيرة.. والمحافظ: توجد قوائم انتظار (تفاصيل) توزيع قرض متمثل في 20 بطة بمحافظة البحيرة.. والمحافظ: توجد قوائم انتظار (تفاصيل)

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تقوم محافظة البحيرة بتوزيع قروض على المواطنين في القري عبارة عن عدد 20 بطة وطعامهم لمدة 3 شهور من أجل تربية البط وتحويل قرى المحافظة إلى قري منتجة للبط.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة تدعم مشروع تربية البط والذى بقيمة ٥ مليون جنيه.

وأوضح أن هدف المشروع هو توفير مصادر بديلة للحوم وضبط الطيور في الأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن تلك المشروعات تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ، ومواجهة مشكلة البطالة في القرى، وتحويلها إلى قري منتجة.

وأكد المحافظ أن المشروع يلقي إقبالاً كبيرًا من المواطنين للتقدم للإشتراك في المشروع ويوجد عدد كبير من المتقدمين على قوائم الإنتظار .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتوزيع عدد 660 بطة في قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار، على عدد 33 مستفيدًا، بواقع 20 بطة لكل مستفيد.

محافظة البحيرة وزعت أكثر من 40 ألف بطة على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة

وأعلن محافظ البحيرة أن إجمالي ماتم توزيعه حتى الآن يبلغ 40 ألف و800 بطة، على عدد 2040 مستفيدًا في دائرة محافظة البحيرة.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف رفع مستوى دخل الأسر الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية في القرى.

توزيع قرض 20 بطة مسكوفي للأسر الأشد احتياجًا وطعامهم

وأوضح أنه يتم خلال المشروع تقديم عدد 20 بطة مسكوفي لكل من الأسر الأشد احتياجًا، وتقديم مبالغ مالية من أجل إطعام البط لمدة 3 شهور، مع تقديم الرعاية البيطرية للمستفيدين من المشروع.

وأكد المحافظ أنه يتم إختيار الأسر المستهدفة من المشروع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي، وتقوم مديرية الزراعة في البحيرة بتوفير سلالات البط.

وأضاف أنه يتم التوزيع على السيدات المستفيدات من خلال الوحدات المحلية، وتقوم مديرية الطب البيطري بعد ذلك بتوفير التحصينات والرعاية البيطرية اللازمة للطيور .

قرض الـ20 بطة قيمته 1500 جنيه

وأشار المحافظ إلى أن قيمة القرض تبلغ 1500 جنيهًا بواقع 20 بطة ومتطلبات طعامهم خلال 3 شهور.

وأكد محافظ البحيرة على قيام المحافظة بتنمية وتطوير العديد من المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود اقتصادي كبير على المواطنين للمساهمة في توفير فرص العمل.

محافظة البحيرة تستهدف تحويل القري إلى قري منتجة

وأضاف أن المحافظة تدعم جهود تحويل القرية البحراوية إلى قرية منتجة لزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة عن طريق إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة تقدم كافة أشكال الدعم للمشروعات في القرى الأكثر إحتياجاً، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتنمية مصدر دخلها.

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المصرى اليوم

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