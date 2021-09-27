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تحريز 2500 قطعة حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر بمدينة الأقصر

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تحريز 2500 قطعة حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر بمدينة الأقصر تحريز 2500 قطعة حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر بمدينة الأقصر

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شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وخاصة السلع الغذائية بمناسبة المولد النبوي والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وتم ضبط إحدى سيارات السلع الغذائية بناحية شارع الهيلتون بالكرنك، وذلك لحيازته 1000 قطعة حلوى مولد أشكال عرائس وحصان وطيور، 900 قرص مشبك، 600 مربع ملبن، بإجمالى وزن 480 كيلوجرامًا مضبوطات مجهولة ودون تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وتحرر محضر 15170 ضد «ع. ر .أ» وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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