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أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

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أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية
الصك دُرس لدى فريق العمل في العدل المشكّل للنظر في تضرر أصحاب الشأن

أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

صدر أمر سام كريم بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم (1/697) المنطقة (ج) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.

وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.

وتأتي هذه المعالجات في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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