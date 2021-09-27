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قرر وشيك للحكومة البريطانية باستدعاء الجيش للتغلب على أزمة نقص الوقود

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قرر وشيك للحكومة البريطانية باستدعاء الجيش للتغلب على أزمة نقص الوقود قرر وشيك للحكومة البريطانية باستدعاء الجيش للتغلب على أزمة نقص الوقود
8000 محطة خرجت عن الخدمة نتيجة شح الإمدادات

قرر وشيك للحكومة البريطانية باستدعاء الجيش للتغلب على أزمة نقص الوقود

تواصل التهافت على شراء وقود المحرّكات في بريطانيا، اليوم (الاثنين) في ظل احتمال بأن يدفع النقص بسائقي الشاحنات جراء تداعيات "كوفيد-19" و"بريكست"، للاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل.

وأوضحت "رابطة تجار البترول" أن الوقود نفد من حوالي نصف المحطّات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة أمس، فيما شكّل السائقون طوابير طويلة لملء خزاناتهم.

من جانبه، بين رئيس الرابطة برايان مادرسن، أن النقص أتى نتيجة التهافت على شراء الوقود.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام المملكة المتحدة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد.

في موازاة ذلك، وفي خطوة طارئة، علق وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، قوانين المنافسة في قطاع النفط لضمان تمكّن المورّدين من تشارك معلومات أساسية والعمل معاً بشكل أكثر فعالية لضمان تقليص الاضطرابات إلى أقصى حد.

وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته البلاد في سبعينات القرن الماضي عندما تسببت مشاكل الوقود في خفض أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام والتقنين في استخدام الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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