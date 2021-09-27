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نادي الصقور: السماح بصيد الحباري اعتبارًا من 1 نوفمبر.. دون استخدام الأسلحة

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أكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة

نادي الصقور: السماح بصيد الحباري اعتبارًا من 1 نوفمبر.. دون استخدام الأسلحة

أعلن نادي الصقور السعودي السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021 إلى 31 يناير 2022.‎
وتفصيلاً، قال النادي: إنه بناءً على ما ورد من استفسارات لنادي الصقور السعودي تتعلق بالسماح بصيد الحباري، يعلن النادي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م، وحتى 31 يناير 2022م.
وأوضح النادي أن السماح مقتصر على الصيد بالصقور فقط وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.
وأكد النادي ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها التي جاءت في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وأهاب النادي بأن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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