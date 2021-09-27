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إيداع قاتل جدته بالبساتين بمستشفى الأمراض العقلية ..والمحكمة تؤجل لـ20 نوفمبر

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إيداع قاتل جدته بالبساتين بمستشفى الأمراض العقلية ..والمحكمة تؤجل لـ20 نوفمبر إيداع قاتل جدته بالبساتين بمستشفى الأمراض العقلية ..والمحكمة تؤجل لـ20 نوفمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار حمدى الشنوفى ،إيداع الطالب المتهم بقتل جدته بمستشفى الأمراض العقلية النفسية بالعباسية ،لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما إذاكان يعانى من أى مرض نفسى من عدمه وحددت جلسة 20 نوفمبر لايداع التقرير

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان يمر بضائقة مالية فبيت النية وعقد العزم على سرقة جدته فى البساتين ،وتوجه لمسكنها مستغلا صلة القرابة وعقب دخوله قدم لها مشروب يحوى على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ جريمته ،الا أنه لم لين قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "سلك كهربائى " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغا قانونى ،مطوقا عنقها بواسطته جاذبا طرفيه عاصرا إياه حتى خارت قواها قاصدا قتلها .
وقال النقيب الرائد كمال سليم ضابط مباحث قسم شرطة البساتين ،أن تحرياته دلت على صحة الواقعة وان المتهم قتل جدته بعد أن وضع لها عراقيه مهدئه احضرها من إحدى الصيدليات فى العصير وبعد ان قام بسرقتها قتلها لعدم افتضاح أمره

المصرى اليوم

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