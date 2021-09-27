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الخطيب يطالب بتعيين مخطط أحمال جديد في الأهلي

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الخطيب يطالب بتعيين مخطط أحمال جديد في الأهلي الخطيب يطالب بتعيين مخطط أحمال جديد في الأهلي

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يسعى مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لحسم ملف التعاقد مع مدرب عام جديد للفريق في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى جانب أيضاً التعاقد مع مخطط أحمال متميز.

وشدد محمود الخطيب رئيس النادي على ضرورة تعيين مدرب أحمال جديد في الأهلي خلال الفترة المقبلة ويكون مصرياً.

وعملت «المصري اليوم» أن محمود رئيس النادي لديه أحد الأسماء المتميزة من وجهة نظره لشغل هذه الوظيفة في الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يعقد محمود الخطيب جلسة مع بيتسو موسمياني خلال الأيام المقبلة من أجل عرض السيرة الذاتية لمخطط الأحمال هذا عليه لبدء عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وهناك ملحوظات من جانب مسؤولي النادي على المردود البدني للاعبين خلال الفترة الماضية ومن ثمّ كانت فكرة التعاقد مع مخطط أحمال متميز.

المصرى اليوم

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