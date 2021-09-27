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: «الإرهاب في سيناء يستهدف إيقاف عملية البناء»

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السيسي: «الإرهاب في سيناء يستهدف إيقاف عملية البناء» : «الإرهاب في سيناء يستهدف إيقاف عملية البناء»

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علق الرئيس عبدالفتاح ، على تفاصيل إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الذي تم في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، موضحًا أن الإرهاب في سيناء يستهدف إيقاف عملية البناء.

وقال السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر، الاثنين: «لما بنقول أنت عايز تنقل المياه لأكثر من 100 كيلو، شوف العمل الهندسي والمنشآت والمواد اللي داخلة في نقل المياه دي عشان توصل للأماكن اللي هيتم زراعتها»، مضيفًا: «عشان نعمل الكلام ده، بيتعمل زي نفق، ترعة ثانية بيتحط فيها المواسير، وبعدين تتأمن كويس وتتردم وبعد كدا المياه توصل».

أضاف: «أنتم عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء، عشان ده ميتعملش، عشان تفضل كدا، الحرب حربين، حرب ضد الإرهاب وحرب البناء»، مضيفًا: «كل ده تكلفة بالمليارات عشان في الآخر نقدر نقول إن سيناء بقى فيها تنمية حقيقية».

أضاف: «القوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الأعمال دي لأن الإرهابيين مش عايزين، وفي سيناء كل خطوة بنعملها محتاجة تأمين، لأن في صراع بين الإرهابيين والأشرار وبين التنمية في سيناء».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

المصرى اليوم

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