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النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة إمبابة

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النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة إمبابة النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة إمبابة

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أمرت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم الاثنين، بطلب تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة حريق شقة في منطقة إمبابة، دون خسائر بشرية.

كما، أمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق الشقة، وبيان أسبابه وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق بشقة سكنية بإحدى العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالجيزة، ودفعت بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران، وتجري الآن عمليات التبريد للتأكد من عدم اندلاع النيران مرة أخرى.

المصرى اليوم

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