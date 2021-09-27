عمر عبدالعزيز خلال تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»: أصنع كوميديا سوداء تشبه حياتي (صور)

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قال المخرج عمر عبدالعزيز، أنه تورط بالعمل في مجال الكوميديا، مشيرا إلى أنه مر بحياته بظروف صعبة، لذلك قرر أن يصنع كوميديا سوداء تشبه حياته.

وتحدث، خلال مشاركته بندوة تكريمه على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السابعة والثلاثين، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين، الاثنين، عن طريقة اختياره للنجوم في أعماله قائلا:«أفكر دائما في النجم وكيف سيقوم بالدور وأتساءل مع نفسي لماذا اختار هذا بالتحديد وأجاوب، لذلك كل من شاركوا معي كانت اختياراتهم محكمة وفي مكانها وعن اقتناع كبير».

وعن سر تحمسه لفيلم «ليه ياهرم» أوضح عبدالعزيز أنه استفزه تصريح السياسي الإسرائيلي مناحيم بيجين حينما قال: «لا أرى إلا ما صنع أجدادي» فقررت أن أقدم هذا الفيلم.

وأكد المخرج هاني لاشين على أن عمر عبدالعزيز من أقرب أصدقائه ودائما متواجدين سويا، ووالدته كوالدتي، وخفة ظله على الشاشة تجعل الجمهور يرتبط به، معبرا عن سعادته بتكريمه، فهو تكريم لنا جميعا.

أما مدير التصوير محسن أحمد فقال في كلمته:«عمر هو الإبتسامة المتواجدة بيننا وأتمنى له التوفيق وهو من طلب تواجدي معه على المنصة لأكون بجانبه».

وروى الكاتب عاطف بشاى عن ذكرياته مع عمر قائلا: «أنا من دفعة ٧٦، وسعيد لانتمائي لهذا الفريق الكبير، ولذلك أحب ذكر أن عمر عبدالعزيز هو أحد الكتاب الساخرين بإمتياز، ولديه موهبة طاغية في هذا المجال سواء في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، ولذلك أعماله مميزة، ولديه قدرة مدهشة على التقاط المفارقة في هذا الواقع، حيث أتذكر أنني وقفت في أحد الإشارات ووجدته يداعبني ويقول لي لماذا تقف هنا هذه الإشارة لاتفتح سوى يومين فقط في الأسبوع».

وحرصت المخرجة إيناس الدغيدي على التواجد لحضور ندوة تكريم عمر عبدالعزيز قائلة:«دخلت معهد السينما بسبب عمر لأن شقيقه كان يساعدنا كثيرا، ويمكنني أن أروي عن مسميات دفعة ٧٦ التي كان متعارف عليها في الجامعة فكنا نطلق لقب»دنجوان الدفعة«على المخرج هاني لاشين، وعمر عبدالعزيز»كوميديان الدفعة«، ومحسن أحمد»الباحث عن الذات«، وعاطف بشاى»خبيث الدفعة«.

وقال محمد العدل:«عمر عبدالعزيز صديقي، وأراه في كل حالاته فهو مهموم دائما بمشاكل زملاءه، وبالفعل أحب عائلته».

وأضاف المخرج على بدرخان أن عمر عبدالعزيز أنسان جميل وهو من أعز الناس على قلبي، ليرد عليه عمر أن أجمل ماحدث له في التكريم أنه يتواجد في دورة تحمل اسمه.

عمر عبد العزيز على هامش تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائى": أصنع كوميديا سوداء تشبه حياتى ..وقدمت "ليه يا هرم" ردا على استفزاز "بيجين" (صور)

عمر عبد العزيز على هامش تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائى": أصنع كوميديا سوداء تشبه حياتى ..وقدمت "ليه يا هرم" ردا على استفزاز "بيجين" (صور)

عمر عبد العزيز على هامش تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائى": أصنع كوميديا سوداء تشبه حياتى ..وقدمت "ليه يا هرم" ردا على استفزاز "بيجين" (صور)

عمر عبد العزيز على هامش تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائى": أصنع كوميديا سوداء تشبه حياتى ..وقدمت "ليه يا هرم" ردا على استفزاز "بيجين" (صور)