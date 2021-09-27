إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 1050 متر أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم رصد 4 مخالفات تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بعدد من قرى المركز وازالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح أن المخالفة الأولى استعداد لعمل قواعد خرسانية على مساحة 250 متر، بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة بدائرة المركز، تم إزالة حالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله

كما تم رصد 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية، عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض الدلال بالرزيقات قبلي، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل أساسات خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض ال 80 بقرية الرزيقات بحري وتم إزالة المخالفتين في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله ..

وأضاف أن المخالفة الثالثة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 100 متر بارتفاع 3 متر بناحية حوض النجع بقرية الرزيقات بحري.. تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.