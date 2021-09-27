المخرج علي بدرخان يكشف تفاصيل رسالة شقيق ياسر عرفات له

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قال المخرج على بدرخان أن شقيق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات زاره في منزله، مشيرا إلى انه عند مشاهدة الأخير منزلي بمساحة كبيرة تسال معه لماذا لا ينشئ مشروع لخدمة المدينة المتواجد بها .

وأكد «بدرخان» أثناء ندوة تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائي بدورته الـ٣٧ والتي تحمل اسمه :«كان محمد عرفات شقيق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في زيارة إلى مصر وكان يقوم بزيارة عدد من الأماكن بمصر وطلب من أصدقائه الذهاب لزيارتي إلى منزلي».

وأضاف:«وعند مشاهدة منزلي بمساحة كبيرة تساءل لماذا لا أفعل مشروع لخدمة الناس من حولي».

واختتم :«المهم في هذا الأمر أن كانت لديك مساحة أو ربنا كرمك لا تتهاون في خدمة الناس».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الاسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي واحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

وتشهد الدورة الـ٣٧ تكريم المخرج على بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوى، الفنان خالد الصاوى، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائى طارق التلمسانى، والكاتب يوسف معاطى.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما، وهى الفرنسى «خوان»، الإسبانى «هذه كانت الحياة»، المغربى «اناطو»، الفرنسى «الليل مكاننا»، المصرى «وش القفص»، اليونانى «اكسبرس اسكوبيليتز»، المغربى «مرجانة»، السورى «الظهر إلى الجدار»، اللبنانى «يوسف»، «هذه الليالى المظلمة» من البوسنة، «أسدين في الطريق إلى البندقية» من ألبانيا، «الطريق المسدود» من سلوفينيا، و«السباحة الحرة إلى الجبل الأسود» من ألبانيا.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمى المغربى حسن الروخ، الفنان المصرى كريم قاسم، المخرجة الإسبانية نايرا سانز فوينتس، والناقد الألمانى توماس كاسكى.