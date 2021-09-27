لاعبو الأهلي يطلبون الاستعانة بمساعد فايلر لتدريب الفريق

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل مسؤولو النادي الأهلي البحث عن مدرب عام جديد لتولي هذا المنصب في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

واستقر الرأى داخل لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي على الاستعانة بمدرب مصري قوي لشغل منصب المدرب العام .

وعلمت "المصري اليوم" أن عددا من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طرحوا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاستعانة بخدمات ديفيد سيزا المدرب العام السابق في جهاز السويسري رينيه فايلر، حيث أكدوا على أنه مدرب متميز وكانت له بصمته على اللاعبين في الفترة التي قضاها مدرباً للأهلي قبل رحيله مع فايلر.

وحقق ديفيد سيزا نجاحات في منصب المدرب العام للأهلي حينما كان مساعدا للسويسري رينيه فايلر وكان قريباً من لاعبي الأهلي.