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«مباحث » تضبط 1202 قضية خلال 24 ساعة

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«مباحث التموين» تضبط 1202 قضية خلال 24 ساعة «مباحث » تضبط 1202 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى الجيزة تم ضبط 2،5 طن دواجن وفليه دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى القاهرة تم ضبط 2 طن جمبرى وفليه أسماك بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالكة شركة لتجارة السلع الغذائية.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية وقيامه بممارسة مهنة العلاج الطبيعى والطب البديل بغرفة مجهزة ملحقة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1341 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط 63 قطعة كاسات زجاجية تستخدم لعلاج الحجامة و4 جهاز مساج وقياس الضغط و52 عبوة أعشاب طبية مجهولة المصدر.

وفى الغربية تم ضبط 1،24 طن مبيدات زراعية و4967 عبوة مبيدات زراعية معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكه لكبرى الشركات ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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