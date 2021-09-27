حبس متهم بإطلاق النار وتوثيق الواقعة على «تيك توك»

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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، بحبس مسجّل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه عقب انتشار فيديو عبر «تيك توك» يظهر خلاله أثناء إطلاقه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش.

كما، أمرت النيابة بإرسال فردي خرطوش، وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض، إلى المعمل الجنائي لفحصهم وبيان استخدامهم.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «التيك توك» يظهر خلاله شخص يطلق عيارًا ناريًا بالجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أنه «عاطل»، له معلومات جنائية، وضبط بحوزته فردي خرطوش وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض، واتُخذت الإجراءات القانونية.