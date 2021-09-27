ضبط شخصين بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بمحافظة الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية.

وأضافت التحريات قيام المذكور بإستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها إحدى المهن على خلاف الحقيقة، وقيامه بإعداد وتجهيز مجموعة من المستندات «مزورة» يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى «أول مرة» لإثبات مهن على «غير الحقيقة» بموجب إمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية «مقلد ومزور».

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية«مزور» 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية«مزور» – مجموعة من الأوراق البيضاء خالية معدة للتدوين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدروها لعدة جهات حكومية «مزورة».

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار إليها وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أضاف بمزاولته لنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وبحوزته ماكينة لتصنيع الأختام المقلدة وجهاز لاب توب وفلاشه بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على برامج «فوتوشوب والحفر على الجلد» لرسم صور الأختام ونماذج الأختام ومستندات، ومجموعة كبيرة من المستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة «مزورة».

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الأول، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى.