أخبار عاجلة

كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة -
"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة -
هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم -
"وزير التعليم": المعلمون قلب التعليم النابض وشركاء النجاح ومصدر فخر واعتزاز الوطن -
الرئاسة الجزائرية: اسـتدعاء السـفير من باريس جاء على خلفية تصريحات ماكرون "غير المسؤولة" -
بث مباشر الآن ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي -
«دي كاف» يقدم تجارب من الواقع الافتراضي بدءًا من الثلاثاء (التفاصيل) -
مجانا.. التسجل في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة 2021 - 2022 -
ولي عهد بريطانيا يفكر في ترك قصر باكنجهام والعيش في شقة عند تتويجه ملكا -
استئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

قرار من النيابة بشأن سقوط تجار مخدرات وزوجته بحوزتهما هيروين

Print
قرار من النيابة بشأن سقوط تجار مخدرات وزوجته بحوزتهما هيروين قرار من النيابة بشأن سقوط تجار مخدرات وزوجته بحوزتهما هيروين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس تاجر مخدرات وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة الطالبية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين وأصل إقامتهما منطقة حلوان، يتخذا من منطقة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبطا بشقة مستأجرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترفا خلال محضر الشرطة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، واتُخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر

الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر

وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف»

وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف»

«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت

«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت

80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز

80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز