قرار من النيابة بشأن سقوط تجار مخدرات وزوجته بحوزتهما هيروين

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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس تاجر مخدرات وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة الطالبية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين وأصل إقامتهما منطقة حلوان، يتخذا من منطقة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبطا بشقة مستأجرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترفا خلال محضر الشرطة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، واتُخذت الإجراءات القانونية.