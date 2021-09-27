أخبار عاجلة

كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة -
"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة -
هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم -
"وزير التعليم": المعلمون قلب التعليم النابض وشركاء النجاح ومصدر فخر واعتزاز الوطن -
الرئاسة الجزائرية: اسـتدعاء السـفير من باريس جاء على خلفية تصريحات ماكرون "غير المسؤولة" -
بث مباشر الآن ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي -
«دي كاف» يقدم تجارب من الواقع الافتراضي بدءًا من الثلاثاء (التفاصيل) -
مجانا.. التسجل في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة 2021 - 2022 -
ولي عهد بريطانيا يفكر في ترك قصر باكنجهام والعيش في شقة عند تتويجه ملكا -
استئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية

Print
أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية
تهدف لإبراز منجزات ونجاحات أبناء وبنات المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم الاثنين، أعضاء ومؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية، والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات الوطنية التي حققها أبناء وبنات المنطقة الشرقية.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالمبادرات التي يقدمها أبناء الوطن في شتى المجالات والتي أصبحت تقام بشكل مؤسسي منظم، بما يساهم في تنمية الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية، ويحفز أبناء وبنات الوطن للمبادرة والتطوع.

وأوضح المشرف العام على هذه المبادرة، الدكتور مازن العصيل، أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات الوطنية التي حققها ولا يزال يحققها أبناء وبنات المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، وذلك من خلال عرضها عبر منصة رقمية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، يتضمن ذلك عمل الفيديوهات المرئية القصيرة التي تستعرض أهم هذه النجاحات والإنجازات الذي يبرز هذه الإنجازات لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، كما تهدف هذه المبادرة إلى إنتاج "البودكاست" الصوتي من خلال استضافة هؤلاء الناجحين من مختلف المجالات للحديث أكثر عن إنجازاتهم.

وقدّم المشاركون في المبادرة شكرهم لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرات وكل ما يخدم أبناء المنطقة، ويساهم في إنجاح مبادراتهم.

أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة

أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة

كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة

"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة

"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة

هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم

هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم

"وزير التعليم": المعلمون قلب التعليم النابض وشركاء النجاح ومصدر فخر واعتزاز الوطن

"وزير التعليم": المعلمون قلب التعليم النابض وشركاء النجاح ومصدر فخر واعتزاز الوطن