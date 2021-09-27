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"البيئة" تبدأ جولات على أسواق النفع العام والمسالخ بالعاصمة المقدّسة

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فحص عينات عشوائية للمنتجات الزراعية وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامتها

تفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، برفقة رئيس قسم الأسواق ثامر بن منصور فقيه، سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ؛ حيث تمت زيارة السوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك بالكعكية.

وأوضح المهندس أحمد القرني، أن مكتب الوزارة بدأ بالإشراف على عدة مواقع بعد نقل الإشراف عليها من أمانة العاصمة المقدّسة منها أسواق النفع العام مثل (الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف) والمسالخ ، ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

وبيّن "القرني"، أن الفرق الفنية الميدانية التابعة لمكتب الوزارة بالعاصمة المقدّسة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الجملة للخضار بالعاصمة المقدسة، وتم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها، كما تقوم الفرق الفنية التي لديها صفة الضبط القضائي بجولات تفتيشية أيضاً على المزارع لأخذ عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق لفحصها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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