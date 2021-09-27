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تطوير للمباني تشارك في النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر المقاولات الدولي

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تطوير للمباني تشارك في النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر المقاولات الدولي تطوير للمباني تشارك في النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر المقاولات الدولي
الحدث ينظم على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2021

تطوير للمباني تشارك في النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر المقاولات الدولي

شاركت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفّذة لمشروعات وزارة التعليم، في مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني الذي تنظمه الهيئة للمقاولين.

ويمثّل TBC في المعرض الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2021، مدير إدارة دعم العمليات في الشركة بشير ربيع العنزي، والمهندس المدير التنفيذي لمكتب الشركة في المنطقة الشرقية سعود عبدالعزيز الشيخ.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 25 متحدثًا من 20 جهة، ويقدم 50 عارضًا منتجاتهم، أمام حضور المؤتمر البالغ عددهم 500، وعدد زوار قدروا بـ 10 آلاف زائر، إلى جمع الأطراف وذوي المصلحة من مقاولين وملاك مشاريع واستشاريين محليين ودوليين، تحت سقف واحد؛ لمشاركة التجارب، ونشر المعرفة في قطاع المقاولات، حول أفضل الممارسات في القطاع؛ للتوصل إلى مخرجات قيمة.

وتشارك شركة تطوير للمباني من خلال جلستين يشارك بهما ممثلا الشركة رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، وحجم منجزاتها التي تحققت على الأرض منذ بدء أعمالها، وتجربتها في إدارة فرصها الاستثمارية، وبرامجها المبتكرة لتسهيل خطوات الطرح ودعم مؤسسات القطاع الخاصة الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها ضمن أصول وزارة التعليم التي أسندت إليها إدارتها.

وشارك المهندس "الشيخ"، في جلسة نقاش بعنوان "أفضل الممارسات لإدارة المنشآت والمشاريع"، فيما شارك العنزي، في تقديم عرض عن التأهيل والتصنيف لمشاريع الشركة عبر مرفق عرض قدم في المؤتمر.

يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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