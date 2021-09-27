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هشام ربيع : مشروع معالجة مياه بحر البقر حل مشكلة بيئية خطيرة

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هشام ربيع : مشروع معالجة مياه بحر البقر حل مشكلة بيئية خطيرة هشام ربيع : مشروع معالجة مياه بحر البقر حل مشكلة بيئية خطيرة

قال الدكتور هشام ربيع، رئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة شرق الدلتا الأسبق، أن افتتاح محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر إنجاز عظيم جداً، وحل لمشكلة بيئية صحية خطيرة متراكمة منذ مئات السنين لم يستطع أحد على حل طلاسمها الا في عهد الرئيس عبدالفتاح

وأضاف ربيع أن هذا المشروع أنقذ صحة الملايين من البشر وأنقذ الاف الأطنان من الثروة السمكية التي كانت تتأذى بسبب تصريف تلك النفايات بالبحيرات الشمالية للدلتا، مطالباً الخبراء والمحللون توضيح أهمية هذا المشروع الضخم. 

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