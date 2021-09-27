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عن تكلفة إنجاز 15 محطة مياه: «بنفاصل مع الشركات عشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر»

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السيسي عن تكلفة إنجاز 15 محطة مياه: «بنفاصل مع الشركات عشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر» عن تكلفة إنجاز 15 محطة مياه: «بنفاصل مع الشركات عشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر»

تحدث الرئيس عبدالفتاح ، عن تكلفة إنجاز 15 محطة لرفع المياه ضمن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، موضحًا أن إنجاز مثل هذا المشروع يتطلب نقل المياه بشكل غير مكلف.

قال السيسي خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الاثنين: «أي حد بيعمل مشروع زي كدا بيدور على إن المياه ميبقاش في تكلفة في نقلها، مش على قد الترعة، لا على قد محطة الرفع اللي هتفضل شغالة 24 ساعة».

وأوضح أنه يتم التفاوض مع الشركات للوصول لأفضل الأسعار في الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الجاري تنفيذها، «إحنا قعدنا مع الشركات اللي بتجيب الترومبات عشان نفاصل معاهم في ثمن حاجتنا اللي بنجيبها لبلدنا عشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر، يعني الموضوع ده لو بنعمله من غير حوكمة ممكن يوصل لـ 200 مليار جنيه».

وأضاف: «بنفاصل مع الناس وبنقلل التكلفة عشان المشروع بالإجمال يتخفض، والمقاولة كلها تتخفض».

المصرى اليوم

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