ضبط شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة في الجيزة

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل وزوجته بمنطقه الطالبية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.