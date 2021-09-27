الصحة: ضبط 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1462 طن و711 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية، خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى أمس الموافق 26 سبتمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وأشار، إلى المرور على 61 منشأة غذائية بـ 6 محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، السويس )، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، لافتاً إلى إعدام 312 طن و900 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم ضبط 1149 طن و811 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 81 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت «عيد» إلى تحرير 154 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 30 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات

ضبط 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات