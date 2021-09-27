خلاف بين موسيماني ومحمود الخطيب بسبب «المدرب العام»

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يسعى مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لإنهاء أزمة المدرب العام الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي ، من أجل فرض الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والإفريقي.

واستقر الرأى داخل لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من جهة على الاستعانة بمدرب مصري قوي لشغل منصب المدرب العام في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وفي المقابل اصطدمت لجنة التخطيط برؤية بيتسو موسمياني الذي يصر على الاستعانة بمدرب أجنبي من اختياره لمعاونته في الفترة المقبلة.

وتنحصر اختيارات لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي حالياً بين الثنائي حماده صدقي ورضا شحاتة لتولي منصب المدرب العام في الفترة المقبلة.

وطرح البعض في الفترة الماضية تصعيد سامي قمصان المدرب المساعد لتولي منصب المدرب العام وهم ما ترفضه لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وتصر على التعاقد مع مدرب عام بخبرات كبيرة.