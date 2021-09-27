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برلمانية: الردع الفوري للمتعدين على المجاري المائية تحقق هدف «نيل بلا تعديات»

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برلمانية: الردع الفوري للمتعدين على المجاري المائية تحقق هدف «نيل بلا تعديات» برلمانية: الردع الفوري للمتعدين على المجاري المائية تحقق هدف «نيل بلا تعديات»

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قالت النائبه إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بإزالة كافة التعديات على المجارى المائية التي حدثت خلال السنوات الماضية، تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وأشارت عبدالحليم خلال البيان الصادر لها، إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود «نيل بلا تعديات»، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لاحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على الترع والمصارف، مطالبًا بسرعه الانتهاء من كافة توجيهات السيد الرئيس اليوم ؛للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

المصرى اليوم

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