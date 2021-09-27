رابطة المحترفين تتخذ قرارًا جريئًا قبل مواجهتي الأهلي والزمالك

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اتخذت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، صباح اليوم قرارا جريئا بعدما قررت إلغاء القرعة الموجهة في الدوري وتحديدًا بين الأهلي والزمالك بإبعاد مبارياتهما معا لنهاية الموسم.

وحددت الرابطة 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاجراء قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021- 2022، واعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى في هذا الموعد.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، في اجتماعه استحداث بطولة جديدة تحت مسمى «كأس الرابطة»، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.

اقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى في الموسم الجديد 2021 -2022، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة ،ويتضمن الاقتراح إقامة مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط ثم يلعب أول 8 فرق في الترتيب في مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية في مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.