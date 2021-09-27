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مران .. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين مران .. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق خلال التدريب الختامي على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المعسكر المغلق، وأشاد بالتزامهم ومستواهم البدني والفني، وطالبهم بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

المصرى اليوم

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