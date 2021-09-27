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إبراهيم سعيد يتهكم مجدداً على أحمد شوبير وإيهاب جلال

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إبراهيم سعيد يتهكم مجدداً على أحمد شوبير وإيهاب جلال إبراهيم سعيد يتهكم مجدداً على أحمد شوبير وإيهاب جلال

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تهكم إبراهيم سعيد لاعب منتخب والنادي الأهلي السابق من جديد على إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، وكذلك على نجم الكرة المصرية السابق أحمد شوبير بسبب إشادته به.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة: "ياريت كابتن شوبير يقولنا هو شايف ايه في ايهاب جلال احنا مش واخدين بالنا منه.. وادينا نتعلم منه ونكتسب خبرات لينا وللزمن".

وشهدت الأيام الماضية انتقادا مستمراً من إبراهيم سعيد لإيهاب جلال ولإشادة أحمد شوبير به حيث يراه أفضل المدربين المحليين في مصر.

وكان إيهاب جلال قد قدم في الموسم الماضي أداء لافتا مع الإسماعيلي لينقذ الدراويش من موسم مظلم، لينتقل مؤخراً لتولي مهمة المدير الفني لفريق بيراميدز.

المصرى اليوم

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