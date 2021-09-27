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مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

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مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في ختام معسكر الفريق بالإسكندرية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة والتركيز على بعض الجوانب الخططية لتطبقيها في المباريات المقبلة، وشهدت التقسيمة ندية وحماسا من جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

المصرى اليوم

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