أبرزهم ميسي.. 5 نجوم أصابوا جماهير أنديتهم الجديدة بالإحباط

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ربما يكون من المُبكر جدًا الحديث عن لاعبين قد فشلوا في تقديم انطلاقة قوية مع أنديتهم الجديدة بسبب قصر الفترة وعدم التأقلم بالشكل المطلوب. ومع ذلك هناك عدد آخر من النجوم البارزين قد وصلوا إلى أنديتهم الجديدة وقدموا مستويات رائعة، فمن العدل أن ننظر إلى أولئك الذين تالقوا بقمصان أنديتهم الجديد.

بدأ كريستيانو رونالدو بداية رائعة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات حتى الآن. لاعبون مثل جاك جريليش وروميلو لوكاكو ورفائيل فاران وإبراهيما كوناتي، على سبيل المثال لا الحصر، قد تألقوا أيضًا.

كان هذا الصيف مختلفًا تمامًا حيث رأينا حركة أكثر مما كنا نتوقعه. حيث انتقل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على التوالي.

على الجانب الأخر كانت هناك مجموعة من الانتقالات الأخرى قد سببت بعض الإزعاج والغضب من جانب وسائل الإعلام والجماهير بسبب عدم تقديمها المستويات المُنتظرة منها مع أنديتها الجديدة.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين عانوا مع أنديتهم الجديدة:

5- بن وايت (آرسنال)

بدأ آرسنال بداية مروعة لموسم الدوري الممتاز 2021-22. أنفق آرسنال معظم الأموال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اختيارهم للتعاقدات كان محل شك. ومن أبرز هؤلاء مدافع برايتون السابق بن وايت.

أنفق آرسنال 58.5 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكنه لم يُقدم المستوى المُنتظر الذي يجعله يستحق المبلغ المالي الكبير الذي دُفع من أجله.

في الواقع، قدم وايت أداءً دون المستوى في أول ظهور له مع أرسنال حيث خسر 2-0 أمام برينتفورد الصاعد حديثًا. لقد كان ضعيفًا في الاستحواذ في آخر مباراة لآرسنال، والتي جاءت ضد بيرنلي.

كان وايت محظوظًا لأن تمريراته الخلفية الضالة لم تؤد إلى ركلة جزاء حيث اضطر حارس المرمى آرون رامسدال إلى تمديد قدمه لإبعاد الكرة بعيدًا المهاجم عن ماتي فيدرا.

4- جيني فينالدوم (باريس سان جيرمان)

خطف باريس سان جيرمان جورجينيو فينالدوم من برشلونة في الدقيقة الأخيرة من سوق الانتقالات. كان الهولندي رائعًا بالنسبة لليفربول خلال فترة لعبه التي استمرت خمس سنوات في آنفيلد، كما أنه كان جيدًا في بطولة أوروبا 2020 مع المنتخب البرتقالي أيضًا.

كان من المتوقع نصفه أن يسجل خطوته على الفور في باريس سان جيرمان. ومع ذلك، فإن فينالدوم قد قدم عروض مخيبة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

تلقى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الكثير من الانتقادات لأدائه ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص. لقد كان دون المستوى وبدا متعبًا وكان مرتبكًا جدًا.

تم انتقاد اسلوبه الدفاعي أيضًا وسيحتاج فينالدوم إلى رفع مستوياته أو سيكون مصيره على مقاعد البدلاء في البي أس جي.

3- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

كان تعاقد أتلتيكو مدريد مع أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أحد أكثر الصفقات إثارة في يوم الموعد النهائي للانتقالات. قدم جريزمان موسمًا لائقًا في موسم 2020-21 مع برشلونة، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 51 مباراة بجميع المسابقات.

واجه الفرنسي مشكلة في الاستقرار في برشلونة في موسمه الأول هناك بسبب التغيير في أسلوب اللعب بينه وبين أتلتيكو. بعد خمس مباريات في الدوري الإسباني، شارك في ثلاث منها مع برشلونة، لم يسجل جريزمان بعد تسديدة على المرمى مع الأتليتي، ناهيك عن تسجيل هدف.

وتعرض للصفارات والاستهزاء من جماهير أتليتيكو مدريد خلال التعادل 0-0 ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا. لم يبدأ جريزمان في تسجيل أهدافه أو حتى تسجيل تمريرة حاسمة لأتلتيكو مدريد.

2- جادون سانشو (مانشستر يونايتد)

جادون سانشو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط. في حين أن مشجعي مانشستر يونايتد كانوا يتوقعون منه أن يصل إلى قمة مستواه بعد تألقه في بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك.

فشل سانشو في إثبات نفسه في أي من المباريات الستة التي قدمها مع الشياطين الحمر. قدم مباراة جيدة ضد نيوكاسل يونايتد لكنه لم يشارك بشكل مباشر في أي من الأهداف. يبدو أن الإنجليزي سيستغرق بعض الوقت ليعتاد على أسلوب لعب الدوري الإنجليزي.

لعب سانشو أيضًا إلى حد كبير كجناح أيسر وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان قد انتقل إلى الجناح الأيمن بمجرد أن يصبح ماركوس راشفورد لائقًا تمامًا. في الوقت الحالي، يبدو أن سانشو يُعاني لكن سولشاير متفائل بشأن اللاعب ويعتقد أنه قادر على الاستمرار في أن يصبح مهاجمًا بارزًا لمانشستر يونايتد.

1- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

مازالت جماهير باريس سان جيرمان تنتظر تألق النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص البي أس جي، حيث يُعاني اللاعب من تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع النادي الباريسي. 4 مباريات دون تقديم أي هدف هو أمر مثير للقلق بعض الشيء.

وعلى رغم أن ميسي لعب بشكل جيد واقترب من التسجيل في أكثر من مرة خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، إلا أن اللاعب نفسه قدم مستوى مُحبط للغاية في مشاركته الأوروبية الأولى أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا. كان أدائه ضد ريمس محبطًا أيضًا.

بدأ الإحباط يتنامى داخل الجماهير بعد رفض ميسي مصافحة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث تم استبداله في الدقيقة 76 وكانت النتيجة 1-1. إنها ليست البداية المثالية لميسي في حديقة الأمراء.