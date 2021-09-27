ورش فنية ولقاءات توعوية ضمن فعاليات ثقافية بقنا

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واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرفع مستوي المعيشة بقرى الريف المصرى، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الادمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

أقيمت فعاليات رابع أيام المبادرة بجمعية الخير للتنمية الشاملة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش «مجسمات خرز بإشراف الفنانة حورية عصمت، طرق على النحاس بإشراف الفنان مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك إشراف الفنانة شيرين عفيفي، رسم وتلوين على الفخار إشراف الفنان أحمد الدندراوي، سجاد النول، للفنان بيومي فوزى، ورشة اشغال خيامية للفنان كريم خلف، كما أقيمت ورشة حكى شعبي والعاب شعبية للأطفال قدمها الفنان احمد القناوي، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبدالروؤف.

بالتوازى أقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير، حول المشروعات القومية والوعى الثقافى والاعلامى، وأشار ألى أهمية معرفة قيمة المشروعات التنموية لضمان حياة كريمة لاهالينا بالقري المصرية، كما عقد لقاء لسيدات القرية للتوعية قدمته زينب عبدالنبى، وتحدثت عن مفهوم هشاشة العظام واعراضها واسبابها ومخاطرها وطرق الوقاية منها ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للفرد.

عقدت ندوة عن «التمويل في ريادة الاعمال» ألقاها محمود محمد يس، وتم شرح اهم مصادر التمويل وكيفية الحصول عليها، وكيفية الوصول للجهات المانحة للحصول على تمويل المشروعات، بجانب ذلك قدم حسين جابر مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء توعوي للأهالي حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب، مستعرضا أساليب الحفاظ عليها من خلال ترشيد الاستهلاك لها، والتعرف على أساليب اصلاح الادوات الصحية الخفيفة في المنزل، مع تقديم نموذج تفاعلي لكيفية اصلاحها حال تعرضها للتلف.

اسنكملت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والاراجوز، قدم بعض شعراء القرية فقرات شعرية في حب الوطن، واختتمت الأنشطة بتقديم فرقة فنون شعبية اطفال بقياده محمد بريقع، العديد من التابلوهات الفنية الصعيدية.