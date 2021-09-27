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النيابة تأمر بإعادة محاكمة هارب من حكم حبس 26 عامًا

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النيابة تأمر بإعادة محاكمة هارب من حكم حبس 26 عامًا النيابة تأمر بإعادة محاكمة هارب من حكم حبس 26 عامًا

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أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات إعادة محاكمة أحد العناصر الإجرامية الهارب من تنفيذ حكم بالسجن 26 عامًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا اتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى قيام أحد العناصر الإجرامية، والسابق اتهامه في 6 قضية أبرزها سرقة بالإكراه وضرب وسلاح وبلطجة، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة في 3 قضايا سرقة بالإكراه، وسلاح واحتجاز، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا بلطجة وسلاح ناري، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي مستأجرة، بطريق الواحات وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش وطبنجة وفرد محلي و3 حزينة مختلفة الأنواع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الاجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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