"الأدب" تنظّم فعالية "النص والصورة في أدب الرحلات"

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تسلّط الضوء على تطوره وما واجهه من تحديات وصعوبات

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة غدًا في مكة المكرّمة فعالية "النص والصورة في أدب الرحلات"، حيث ستتناول الفعالية زاوية الصورة والنص في "أدب الرحلات" من خلال مشاركة أدباء متخصصين في هذا المجال بهدف توثيق أحد أهم الأجناس الأدبية المهمة.

وتسلط الفعالية الضوء على تطور "أدب الرحلات" بين الماضي والحاضر وما صاحب بدايات هذا الأدب من تحديات وصعوبات حتى عصرنا الحديث الذي يتسم بسرعة النقل والتوثيق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توثيق الرحلات بين النص والصورة في الأدب العربي والعالمي، إضافة إلى استعراض النتاج الأدبي للرحالة المحليين والمستشرقين.

وتأتي هذه الفعالية التي تستهدف جميع المهتمين بأدب الرحلات، ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لإثراء المشهد الأدبي في المملكة بالفعاليات والأنشطة التي تعزز الحراك الثقافي، وتوفر مجالاً رحباً لتبادل الأفكار بين الأدباء والمثقفين والمهتمين بمجالات الإبداع بين عموم أفراد المجتمع.