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أمانة الشرقية تضبط 58 مخالفة للتدابير الصحية

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أمانة الشرقية تضبط 58 مخالفة للتدابير الصحية أمانة الشرقية تضبط 58 مخالفة للتدابير الصحية
نفّذت 1265 جولة رقابية في المراكز التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تضبط 58 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1265 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة واحدة، وضبط 58 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 11 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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