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وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لـ "اللغة العربية"

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وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لـ "اللغة العربية" وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لـ "اللغة العربية"
يُصادف السبت 18 ديسمبر.. تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لـ

وجّه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتضمّن توجيه الوزير إبراز أهمية هذا اليوم؛ انطلاقًا من الدور المهم الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور التواصل الثقافي والعلمي والأدبي وغيرها من المجالات، إلى جانب الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لنقل المعارف وتبادلها، ووسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام، والتعايش بين مختلف الشعوب.

وأكد توجيه وزير التعليم بإقامة الفعاليات والاحتفالات التي تُبرز دور اللغة العربية وفق موضوعها لهذا العام، ووضع المواد الإعلامية المناسبة للاحتفال، مع مراعاة التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

جديرٌ بالذكر أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 1973 اللغة العربية لغة عمل رسمية فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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